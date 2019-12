Nenáviďte sa navzájom

Máš iný názor? Si hnusný židoboľševik-slobodomurár-balliberális-klérofašista-tmár-obmedzený idiot-primitív-vlastizradca-odrodilec-parazit-nádor! Zdochni!!!

Máš inú národnosť? Si nebezpečný Maďar, utláčaš Slovákov? Si büdös tót, ukradol si maďarské dejiny, dokonca aj náš erb??? Zdochni!!!

Dnes chcem písať o nenávisti. Taká dobrá téma na koniec roka.

Pred pár týždňami prehrmela v maďarských vláde blízkych médiách búrka ohľadom mladej slovenskej muzeologičky z Bratislavy, ktorú kvôli rozhovoru poskytnutému maďarským novinám prepustili zo zamestnania. Dotyčná slečna veľmi sympatizuje s Maďarmi, lebo v posledných rokoch prišla na to, že všetko, čo sa učí o Maďaroch na slovenských školách, bolo inak a „pravda je vo všetkom na maďarskej strane“. Nebudem ten prípad podrobne rozoberať. Neviem posúdiť, ako to presne bolo s tým vyhodením z práce, kto hovorí pravdu a kto nie. Dotyčný rozhovor som čítala. V mnohých veciach so slečnou súhlasím. Už vtedy ma však zarazil ten vyššie citovaný výrok, že pravda je jednoznačne na strane Maďarov.

Nemám rada, keď niekto prezentuje svet ako čierno-biele miesto, kde sú tí zlí a tí dobrí. Tí zlí nám škodia a klamú, tí dobrí (čiže my) majú vo všetkom pravdu, zaslúžia si úctu a obdiv.

Tí zlí Maďari nás tu tisíc rokov utláčali! Ukradli nám Františka Liszta a ešte mnoho ďalších! Čo tu ešte chcú? Prečo sa sem nasťahovali? Na tých hnusných malých koníkoch s tými svojimi mongoloidnými papuľami? Nech idú pekne za Dunaj! My, dobrí Slováci sme tu tisíc rokov usilovne pracovali ako včely, zveľaďovali sme duševné a duchovné hodnoty, žili sme vzorne v tradičných rodinách a vynikali v mravných čnostiach.

Tí zlí Slováci butatóti majú bryndzu na papuli a ešte sa vystatujú! Chvália sa cudzím perím! Nemajú nič, ani vlastnú históriu! Ukradli nám Sándora Rudnaya a mnohých ďalších, o ktorých všetci vedia, že to boli predsa Maďari! Ukradli nám aj Felvidék, územie, ktoré bolo od praveku čisto maďarské! My, dobrí Maďari sme oveľa vyspelejší, kultúrnejší! My sme šľachetní a nikdy sme nikomu neublížili! Dlhé stáročia sme trpeli pod cudzou nadvládou, všetci nás len utláčali! Chránili sme celú kresťanskú Európu pred islamom!

Mladá slečna muzeologička, ktorá pred rokom poskytla rozhovor maďarským médiám o tom, že celá pravda je na strane Maďarov, dostáva stovky nenávistných odkazov od Slovákov. Niektorí by ju dokonca radi videli mŕtvu. Útočisko si našla u Maďarov, ktorí ju vítajú s otvoreným náručím. Kiežby ju nevítali. Maďari majú radi Slovákov, ktorí vyhlasujú, že celá pravda je u Maďarov a že všetci Slováci žijú v omyle. Takýmto maďarofilným a oddaným Slovákom Maďari nenadávajú do tótov. Iba tým ostatným. Maďari nadávajú aj takým Maďarom, ktorí sa opovážia povedať, že možno to nie je celkom tak. Že možno tá pravda bude aj niekde v strede, nielen na jednej strane. Nadávajú im do vymytých mozgov, vlastizradcov a Sorosových zapredancov. Aj Slováci veselo nadávajú Slovákom, ktorí sa opovážia tvrdiť, že v našej spoločnej minulosti nebolo všetko len zlé. Nadávajú im do maďarónov, odrodilcov a Sorosových zapredancov.

Nuž, nech sa páči, len si veselo nadávajte.

Ja však ešte stále tvrdohlavo a napriek všetkému verím v kultúru diskutovania. Vo výmenu názorov pri vzájomnej úcte. Bez nadávok a bez nenávisti. Verím, lebo inak by som stratila chuť do života.

Zo srdca ďakujem všetkým mojim slovenským aj maďarským čitateľom, ktorí – aj keď so mnou niekedy nesúhlasia – vyjadrujú svoje názory kultivovane.

Na nový rok vám všetkým prajem viac lásky a menej nenávisti.

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą...

Ponáhľajme sa milovať ľudí, tak rýchlo odchádzajú...

(poľský básnik Jan Twardowski)