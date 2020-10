Slovenčina, maďarčina – naučiť sa nie je drina

Pred pár rokmi mala jedna Maďarka z Podunajských Biskupíc odvážny sen. Chcela pomôcť maďarským deťom z juhu Slovenska, aby si lepšie osvojili slovenčinu.

Zároveň chcela spájať maďarské a slovenské rodiny, búrať predsudky a budovať mosty. O svojom sne povedala niekoľkým priateľom. Dali hlavy dokopy a vymysleli projekt, ktorý nazvali „rozumieme.si“ (v maďarskej verzii „cseregyerek“, čiže „dieťa na výmenu“).

Projekt, vymyslený s láskou a nadšením začal čoskoro žiť a kvitnúť. O jeho prvých ročníkoch som informovala aj tu na blogu. Základná myšlienka projektu je založená na vzájomnej dôvere. Dieťa z maďarskej rodiny pôjde na dva týždne do slovenskej rodiny, ktorá má dieťa v rovnakom veku. Stane sa na dva týždne „maďarským bratom“/“maďarskou sestrou“ a chodí do slovenskej školy so svojím slovenským súrodencom. Cvičí slovenčinu, vytvára nové medziľudské vzťahy, nachádza nových kamarátov. Slovenská rodina a slovenská trieda, ktorú maďarské dieťa navštevuje, získa tým tiež: učí sa tolerancii, prijatiu, otvorenosti. Cez prázdniny po vzájomnej dohode môže aj slovenské dieťa navštíviť rodinu svojho maďarského brata/maďarskej sestry.

Projekt rozumieme.si úspešne fungoval už dva roky. Blížil sa tretí ročník, keď zrazu prišla pandémia. Školy sa zavreli, pôvodná koncepcia projektu sa stala v nových podmienkach nerealizovateľná. Tvorcovia sa však nezľakli. Začali hľadať iné cesty. Vymysleli online ročník: vytvorme slovensko-maďarské dvojice, ktoré budú riešiť rôzne výzvy cez internet!

Do online formy sa prihlásil rekordný počet maďarských detí. Ťažšie bolo nájsť slovenských záujemcov. Blížil sa termín začiatku a počet maďarských a slovenských detí bol stále nevyrovnaný. Čo urobiť? Orši Véghová, hlavná organizátorka projektu, bola stále pozitívne naladená. Uvidíš, že sa to v poslednej chvíli podarí, aj keď to vyzerá beznádejne! A skutočne, mala pravdu. Nakoniec sa podarilo vytvoriť vyše 20 párov a súťaž sa mohla začať.

Proces riešenia výziev som mala možnosť vidieť celkom zblízka aj ako matka zapojených detí. Na splnenie jednej výzvy mali dvojice 5 dní, riešili ich formou online stretnutí. Prvou výzvou bolo nájsť spoločné slová v maďarčine a slovenčine. Niektoré dvojice to vybavili za pár minút, niektorí však išli na to „vedecky“ a vytvorili celé zoznamy slov z rôznych oblastí.

Niektorí si dali záležať aj na vizuálnej stránke. (rozumieme.si)

Hľadali sa aj tzv. falošní priatelia, čiže slová, ktoré znejú rovnako, ale znamenajú niečo úplne iné.

Slovo „háj“ znamená v maďarčine „tuk“. (rozumieme.si)

Témou druhej výzvy boli piesne. Deti si mali navzájom odporúčať nejakú pieseň, ktorú ich partner mal prerozprávať vo svojom jazyku a naučiť sa v origináli aspoň refrén. Vznikli rôznorodé, veľmi kreatívne riešenia. Niektorí sa podujali reprodukovať nielen slová, ale aj melódiu, dokonca sprievod. Najkreatívnejší vytvorili videoklip alebo rôzne animácie.

video //www.youtube.com/embed/Fl7zRbZAMPA

Na konci súťaže som mala možnosť nahliadnuť do niektorých riešení a priznám sa, najviac ma dojímali videá, v ktorých slovenské dievčatá spievali maďarské piesne. S plnou vážnosťou a nádhernou výslovnosťou. Koľkokrát som už počula z úst Slovákov, že maďarčina je mimoriadne škaredý jazyk. Tieto slovenské deti však vôbec nefrflali, jazyk svojho partnera brali s úplnou prirodzenosťou. (Samozrejme, beriem, že „znenie“ jazyka je výsostne subjektívna kategória a každý má právo na vlastné cítenie a vlastný názor. Napriek tomu si myslím, že povedať niekomu do očí: „tvoj jazyk je škaredý“ svedčí o neúcte.) Verím, že otvorenosť týchto slovenských detí je aj zásluhou ich rodičov, ktorým patrí obrovská vďaka za to, že svoje ratolesti podporujú na ceste tolerancie.

video //www.youtube.com/embed/fwXjflt2qKg

V tretej výzve hľadali účastníci názvy rozprávkových postáv v oboch jazykoch, vo štvrtej vymýšľali gramatické pomôcky na učenie slovenčiny. Najzručnejšia dvojica vytvorila celú gramatickú aplikáciu.

Vedeli ste, že postavičky okolo Macka Pú sa volajú v maďarčine úplne inak? (rozumieme.si)

„Slovenčina, maďarčina – naučiť sa nie je drina“ (rozumieme.si)

Najúspešnejšie dvojice mohli vďaka sponzorom aj vyhrať, a to nie hocijaké ceny. Niektoré deti s rodinami vyhrali plachtenie na Balatóne, iní mohli absolvovať dokonca celotýždňový pobyt v rekreačnom dome sponzorskej firmy pri maďarskom mori.

Online ročník mal teda nakoniec veľký úspech. O užitočnosti projektu rozumieme.si svedčí aj fakt, že pani prezidentka Zuzana Čaputová prevzala nad ním záštitu.

Pandemická situácia je na Slovensku naďalej neistá a zatiaľ nevieme, či sa nový ročník rozumieme.si bude môcť na jar realizovať aj v offline verzii. Organizátori však nelenia: povzbudení úspechom online verzie plánujú už teraz na jeseň ďalší online ročník. Môžete sa prihlásiť aj vy, ak máte doma kreatívne deti vo veku 10-15 rokov, ktoré by rady nadviazali nové kamarátstva a urobili krôčik na ceste slovensko-maďarského priateľstva. Prihlášku a podrobné informácie nájdete na stránke projektu: www.rozumieme.si.

Nový ročník, nové výzvy (rozumieme.si)

Ste srdečne vítaní!